Выездная вакцинация от коронавируса впервые пройдёт в Екатеринбурге

Массовая выездная вакцинация в Екатеринбурге планируется уже 17 февраля. Для данного мероприятия выделено около 700 доз вакцины.

Выездная вакцинация пройдёт в Екатеринбурге впервые. 17 февраля в торговом центре «Дирижабль» любой желающий сможет поставить себе прививку, имея при себе только паспорт, СНИЛС и полис, сообщает пресс-служба ведомства. К данному мероприятию допускаются только совершеннолетние жители Екатеринбурга. Вакцинация будет проходить в специальном помещении, где установлены холодильные камеры для хранения вакцины. 17 февраля с 11:00 до 14:00 министерство здравоохранения Свердловской области организует массовую выездную вакцинацию от COVID-19 в торговом центре «Дирижабль» (Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 17, второй этаж),рассказали в областном минздраве. Ранее, минздрав Свердловской области рассказал о противопоказаниях к прививке от коронавируса. Выяснилось, что от вакцинации следует воздержаться гражданам с онкологическими заболеваниями на период лечения. Свердловский минздрав рассказал о противопоказаниях к прививке от COVID-19

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