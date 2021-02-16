Заключенные рисковали заразиться коронавирусом в больнице екатеринбургской ИК-2

Заключенные рисковали заразиться коронавирусом в больнице екатеринбургской ИК-2

Вчера, 22:37Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В филиале «Областной больницы № 2» при ИК-2 Екатеринбурга сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения, которые связаны с эпидемиологической обстановкой во время пандемии COVID-19 .

Проверка в свердловском учреждении ГУФСИН состоялась в декабре 2020 года, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу Верх-Исетского суда.

Отмечается, что в филиале в одной палате присутствовали люди, имеющие терапевтические и инфекционные диагнозы. Также, после перевода «ковидных» пациентов в другие палаты, не проводилась контрольная дезинфекция и не было необходимых отметок в журналах.

В учреждении не осуществлялся весь комплекс мер, установленных эпидемиологическими правилами при угрозе возникновения опасности для окружающих,отметили в суде.

В результате к ответственности был привлечен начальник филиала больницы, майор внутренней службы Леонид Меньшиков, которому назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

На данный момент все нарушения, которые были обнаружены, устранены. Меньшиков, по словам начальника пресс-службы свердловского ГУФСИН Александра Левченко, намерен подавать апелляцию на решение суда.

Напомним, за 2020 год в колониях Свердловской области официально зарегистрирован один летальный исход от коронавируса.

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