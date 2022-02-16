Превышение ПДК сероводорода в 14 раз выявлено в Нижнем Тагиле

УГМС зафиксировал в Тагиле очень высокий уровень загрязнения 14 февраля

В понедельник 14 февраля, во время замеров в Тагилстроевском районе города, экопост на улице Металлургов зафиксировал превышение содержания в воздухе сероводорода в размере 14,4 ПДК.

Вредный выброс произошел ранним утром. По данным экопоста в Тагилстроевском районе, концентрация сероводорода в воздухе росла несколько часов. И если в 6.20 она лишь немного превышала допустимый уровень, то с 8.00 до 15.00 была уже равной 14,4 ПДК. Помимо сероводорода этот же экопост зафиксировал в воздухе диоксид серы. С 7.20 по 8.00 скопление вещества было равным от 1,5 до 2,5 ПДК. Уровень загрязнения 14 февраля в уральском Гидрометцентре назвали очень высоким. Ведь кроме Тагилстроевского района загазованность была и в других. На Вагонке концентрация сероводорода днем превышала 3,8 ПДК и снизилась до 2,6 ПДК только вечером. Тагильское удушье: как власти и ЕВРАЗ травят горожан В Сухоложском микрорайоне экопост зафиксировал от 1,1 до 1,6 ПДК, а на Красном камне — от 1,1 до 9,4 ПДК. Ранее региональный Росприроднадзор установил, что январский выброс сероводорода в Нижнем Тагиле произошел по вине местного предприятия Евраз НТМК, на долю которого приходится почти 400 килограммов выбросов этого газа в год. Замеры УГМС 31 января показали в городе превышение ПДК по сероводороду почти в 20 раз. А всего за три недели этого месяца экопосты выявляли нарушения концентрации вредных веществ 18 дней. В феврале тагильчане дышали воздухом с превышениями ПДК 11 дней из 14. В ответе на запрос TagilCity.ru пресс-служба ЕВРАЗ НТМК сообщила, что превышения по отдельным загрязняющим веществам на комбинате невозможны. Лаборатория предприятия выбросов сероводорода не фиксировала. 20-кратное превышение ПДК в районе Красного Камня якобы связано с близостью канализационного коллектора. Следует отметить, что на расстоянии 10 шагов от указанного поста находится люк канализационного коллектора, а сероводород относится к специфическим выбросам от канализаций или городских свалок, сообщили TagilCity.ru на ЕВРАЗ НТМК.

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