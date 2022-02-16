Росприроднадзор проверил загрязнение воздуха во время НМУ в Нижнем Тагиле

Росприроднадзор проверил загрязнение воздуха во время НМУ в Нижнем Тагиле
Росприроднадзор проверил загрязнение воздуха во время НМУ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:41Здоровье и экологияФото: Пресс-служба Уральского межрегионального управления Росприроднадзора
Руководитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Тужиков лично принял участие в выездной проверке ведомства предприятий-загрязнителей в Нижнем Тагиле во время НМУ.

Взятие проб воздуха в контрольных точках было проведено 16 февраля специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу. По результатам замеров Росприроднадзор примет необходимые меры по соблюдению законов РФ в области охраны атмосферного воздуха, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что с 20.00 14 февраля до 20.00 18 февраля в Нижнем Тагиле объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Данные условия не подходят для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Всего на территории Нижнего Тагила пять основных предприятий-загрязнителей. Среди них: ЕВРАЗ НТМК, ВГОК, УВЗ, «Планта» и УХП.

Больше всего в воздух выбрасываются: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диметилбензол, гидроцианид и формальдегид.

Главный загрязнитель — ЕВРАЗ НТМК с показателем до 396 килограммов формальдегида в год и свыше 99% сероводорода, выбрасываемых в воздух.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭкология
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