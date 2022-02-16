Росприроднадзор проверил загрязнение воздуха во время НМУ в Нижнем Тагиле

Взятие проб воздуха в контрольных точках было проведено 16 февраля специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу. По результатам замеров Росприроднадзор примет необходимые меры по соблюдению законов РФ в области охраны атмосферного воздуха, сообщили в пресс-службе ведомства.