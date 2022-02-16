Росприроднадзор проверил загрязнение воздуха во время НМУ в Нижнем Тагиле

Взятие проб воздуха в контрольных точках было проведено 16 февраля специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу. По результатам замеров Росприроднадзор примет необходимые меры по соблюдению законов РФ в области охраны атмосферного воздуха, сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что с 20.00 14 февраля до 20.00 18 февраля в Нижнем Тагиле объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Данные условия не подходят для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Всего на территории Нижнего Тагила пять основных предприятий-загрязнителей. Среди них: ЕВРАЗ НТМК, ВГОК, УВЗ, «Планта» и УХП.
Больше всего в воздух выбрасываются: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диметилбензол, гидроцианид и формальдегид.
Главный загрязнитель — ЕВРАЗ НТМК с показателем до 396 килограммов формальдегида в год и свыше 99% сероводорода, выбрасываемых в воздух.