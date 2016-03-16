Екатеринбурженка борется против закона, который лишил больных раком женщин социального обеспечения

Как делится в петиции Ирина Успенская, она сама перенесла рак молочной железы, лечилась, прошла 8 курсов химиотерапии, пережила удаление одной груди. Врачи диагностировали у неё вторую стадию рака. Сейчас, полгода спустя, ей надо снова обследоваться, так как её болезнь дает частые рецидивы.

Если её признают здоровой, то ей будет автоматически присвоен статус способного к трудовой деятельности человека. Надо ли говорить, что на самом деле болезнь лишила Ирину возможности какое-то время работать:

Мне просто жить больно, не говоря о внешнем виде, некоторые детали которого даже париком не замаскируешь. Физиологические изменения в организме даже стыдно озвучить. Нужен хотя бы год, чтобы прийти в себя пишет Ирина.

Инвалидность положена женщинам с третьей и выше стадией рака. При этом лечение не сильно отличается между стадиями: так же проводится операция, и назначаются курсы химиотерапии. Кроме того, продолжение лечения, которое может занять несколько лет, обходится весьма недешево.

Не имея сил работать и источника дохода для реабилитации, женщины, пережившие 1 и 2 стадии рака, оказываются в крайне непростом положении. Фактически, они лишаются положенного им Конституцией социального обеспечения.

Рак и сердечно-сосудистые заболевания чаще всего становятся причиной смерти россиян. В 2014 году на их долю пришлось более 85% смертей в РФ.