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В 2015 году в Нижнем Тагиле на ремонт ЦГБ №1 выделили полтора миллиона рублей. А был ли ремонт? (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В 2015 году в Нижнем Тагиле на ремонт ЦГБ №1 выделили полтора миллиона рублей. А был ли ремонт? (ФОТО)

16 марта 2016, 17:05Здоровье и экологияПавел Щербина
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