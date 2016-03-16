В 2015 году в Нижнем Тагиле на ремонт ЦГБ №1 выделили полтора миллиона рублей. А был ли ремонт? (ФОТО)

Именно этим объясняется повышенный интерес портала TagilCity.ru к этой теме.

Тогда редакции портала удалось добиться ответа от Администрации медицинского учреждения, что это – временные неудобства, что в больнице проводится большая работа для того, чтобы обеспечить для пациентов максимальный комфорт.

В официальном ответе клиники, среди прочего, говорилось о том, что на текущие и капитальные ремонты в 2015 году было потрачено почти полтора миллиона рублей.

С полным перечнем работ, по информации Администрации учреждения, проведённых в Городской больнице №1 и в относящихся к ней медицинским учреждениям, вы можете ознакомиться, просмотрев приложенные фотографии.

Представители портала TagilCity.ru были настроены воочию убедиться в том, что работы действительно были проведены, посетив отремонтированные медицинские учреждения, однако, то из-за отсутствия руководства, то из-за введённого карантина, с декабря прошлого года нам не удавалось посетить места, где проводился ремонт, а значит и проверить то, имел ли он место быть. Но наверняка лежащие там больные или их родственники могут подтвердить или опровергнуть информацию о проведённых ремонтах в комментариях к этой новости.

Тагильчане регулярно жалуются в Администрацию города на состояние медицинских учреждений и качество обслуживания в них, но необходимо помнить о том, руководством городской медициной занимается не Администрация Нижнего Тагила, а Министерство здравоохранения Свердловской области.

Пока, по всей видимости, проблемы тагильчан остаются без внимания областных властей. Ведь обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву – остаётся без ответа.