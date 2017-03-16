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Подтопление грозит нескольким сёлам под Нижним Тагилом из-за обильного таяния снега
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подтопление грозит нескольким сёлам под Нижним Тагилом из-за обильного таяния снега

16 марта 2017, 16:15Здоровье и экология
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