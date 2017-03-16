Подтопление грозит нескольким сёлам под Нижним Тагилом из-за обильного таяния снега
16 марта 2017, 16:15Здоровье и экология
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Из-за обилия снега нынешней зимой во время паводка могут пострадать как минимум 3 населенных пункта в городском округе «Нижний Тагил», сообщает «Екатеринбург в эфире».
Сюжеты: Нижний Тагил
Могут оказаться затопленными 70 домов, расположенных под Нижним Тагилом. Специалисты постоянно контролируют ситуацию на водохранилище и предпринимают меры по снижению уровня воды, однако в настоящее время он остается достаточно высоким: показатель превышает норму на 30 см.
На заседании городской противопаводковой комиссии обсудили опасность затопления в домах под Нижним Тагилом и меры, которые необходимо предпринять, чтобы избежать его.
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