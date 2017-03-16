Смог над Нижним Тагилом будет стоять до вечера понедельника: объявлены НМУ первой степени опасности
16 марта 2017, 14:40Здоровье и экология
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В Нижнем Тагиле ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу.
Сюжеты: Нижний Тагил
В период с 20 часов 16 марта до 20 часов 20 марта в городе объявлены НМУ первой степени опасности.
Согласно информации уральских специалистов по вопросам окружающей среды, в Нижнем Тагиле сложатся неблагоприятные метеорологические условия, задерживающие рассеивание опасных и вредных примесей в атмосферном воздухе.
Информация актуальна для всей территории городского округа Нижнего Тагила.
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