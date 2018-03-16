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Новости Нижнего Тагила

Сезон зимней рыбалки для жителей Нижнего Тагила подходит к концу

16 марта 2018, 06:05Добавить новость
вода,город,МЧС,Нижний Тагил,Свердловская область,лед,зимняя рыбалка,спасатели
В связи с тем, что на водоёмах Нижнего Тагила начал таять лёд,  спасатели Свердловской области призвали жителей города прекратить зимнюю рыбалку.

Пришедшее потепление привело к началу таяния льда на городских водоёмах. МЧС России по Свердловской области призвало тагильчан завершить сезон зимней рыбалки и перестать рисковать жизнью и здоровьем.

Как сообщает «Тагил-ТВ», особую опасность представляет ледяное покрытие после 3-х дней при температуре выше 0 градусов. Хрупкий лёд, по информации спасателей, можно отличить по матовому блеску и жёлтому цвету. В том случае, если будет слышен треск и видны трещины, необходимо лечь на поверхность и перекатиться в безопасное место.

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