Сезон зимней рыбалки для жителей Нижнего Тагила подходит к концу

на водоёмах Нижнего Тагила

Пришедшее потепление привело к началу таяния льда на городских водоёмах. МЧС России по Свердловской области призвало тагильчан завершить сезон зимней рыбалки и перестать рисковать жизнью и здоровьем.



Как сообщает «Тагил-ТВ», особую опасность представляет ледяное покрытие после 3-х дней при температуре выше 0 градусов. Хрупкий лёд, по информации спасателей, можно отличить по матовому блеску и жёлтому цвету. В том случае, если будет слышен треск и видны трещины, необходимо лечь на поверхность и перекатиться в безопасное место.