Сезон зимней рыбалки для жителей Нижнего Тагила подходит к концу
16 марта, 06:05Здоровье и экология
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В связи с тем, что на водоёмах Нижнего Тагила начал таять лёд, спасатели Свердловской области призвали жителей города прекратить зимнюю рыбалку.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пришедшее потепление привело к началу таяния льда на городских водоёмах. МЧС России по Свердловской области призвало тагильчан завершить сезон зимней рыбалки и перестать рисковать жизнью и здоровьем.
Как сообщает «Тагил-ТВ», особую опасность представляет ледяное покрытие после 3-х дней при температуре выше 0 градусов. Хрупкий лёд, по информации спасателей, можно отличить по матовому блеску и жёлтому цвету. В том случае, если будет слышен треск и видны трещины, необходимо лечь на поверхность и перекатиться в безопасное место.
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