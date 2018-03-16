Тагильчанин отсудил у ЕВРАЗ НТМК 330 000 руб. за погубленное здоровье

Бывший работник отсудил у ЕВРАЗ НТМК, соучредителем которого является Роман Абрамович, 330 000 рублей. Работая на предприятии, тагильчанин получил заболевание, с которым теперь не может получить новую работу.

Тагильчанин проработал на ЕВРАЗ НТМК более 33 лет, 28 из них – в условиях, вредных для здоровья. Из-за этого он получил заболевание, с которым теперь не может устроиться на другую работу. Как поясняют медики, причина болезни – продолжительное воздействие вредных производственных факторов на организм.





Бывший работник направил в суд Нижнего Тагила иск в отношении работодателя – ОАО «ЕВРАЗ НТМК», соучредителем которого является Роман Абрамович. Мужчина требовал компенсировать нанесенный ему моральный вред. Судом было принято решение взыскать с предприятия 320 000 рублей компенсации и 10 000 рублей прочих расходов в пользу истца.





Представители ЕВРАЗ НТМК с приговором не согласились и решили обжаловать его в областном суде. Однако решение о взыскании средств осталось в силе, пишет «Накануне.ru».