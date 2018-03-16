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Новости Нижнего Тагила

Вода из унитазного бачка побежала из крана в квартире жительницы Тавды (ФОТО)

16 марта 2018, 21:10Добавить новость
вода,нарушение,проверка,Свердловская область,Тавда,унитаз,экология
13 марта жительница Тавды набрала в бутылки воду из-под крана. Через час вода стала голубой, а позже - фиолетовой. Специалисты уверены, что вода поменяла цвет из-за таблеток для очистки унитаза: по непонятным причинам в кран начала поступать вода из бачка.

В квартире у жительницы Тавды из крана побежала вода странного цвета. Как рассказала женщина, 13 марта она набрала воду в 5-литровые бутыли, чтобы отвезти их родственникам в частный сектор.

Через час вода в бутылках приобрела голубой оттенок, а еще позже стала фиолетовой. Женщина позвонила по номеру 112 и объяснила ситуацию, однако в квартиру так никто и не приехал. Анализ воды до сих пор не проведен. Специалисты считают, что это вода из унитазного бачка: она по неизвестной причине начинает поступать в краны, а странный цвет приобретает за счет таблеток для очистки бачков.

В УК, под управлением которой находится дом, заявили, что жильцы сами виноваты в ситуации. Там поясняют, что вода из бачков поступает в краны, если люди сами что-то меняют в разводке. В УК замечают, что таблетки для бачков – опасная химия. Если человек выпьет воду с таким составом, последствия для организма могут быть тяжелыми, пишет Ura.ru.

вода,нарушение,проверка,Свердловская область,Тавда,унитаз,экология

Фото: Ura.ru

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