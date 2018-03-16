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Вода из унитазного бачка побежала из крана в квартире жительницы Тавды (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вода из унитазного бачка побежала из крана в квартире жительницы Тавды (ФОТО)

16 марта, 21:10Здоровье и экология
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