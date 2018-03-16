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Новости Нижнего Тагила

Жители Верхней Пышмы собирают подписи против куриного помета на полях (ФОТО)

16 марта 2018, 12:10Добавить новость
Свердловская область,активисты,птицефабрика,Среднеуральская птицефабрика,Верхняя Пышма,курицы,загрязнение,куриный помет

Активисты Верхней Пышмы протестуют против деятельности птицефабрики «Среднеуральская», которая незаконно сбрасывает куриный помет на поля. В прокуратуру будет направлено обращение от горожан с собранными подписями.

Птицефабрика «Среднеуральская» ежедневно вывозит десятки тонн отходов жизнедеятельности кур на сельскохозяйственные поля под видом удобрений. Общественники начали сбор подписей против действий птицефабрики, собрав за первый день 400 подписей от жителей Верхней Пышмы.

Надзорные ведомства Свердловской области получат обращение от жителей с требованием проверить деятельность лиц, которые используют сельскохозяйственные поля в качестве полигонов для захоронения куриного помета.

Ранее птицефабрика «Среднеуральская» уже была оштрафована за распространение инфекции по городу, вызванной нарушениями требований обеззараживания отходов, пишет «Новый день».

Свердловская область,активисты,птицефабрика,Среднеуральская птицефабрика,Верхняя Пышма,курицы,загрязнение,куриный помет
Фото NDNEWS.RU
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