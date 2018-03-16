Жители Верхней Пышмы собирают подписи против куриного помета на полях (ФОТО)

Птицефабрика «Среднеуральская» ежедневно вывозит десятки тонн отходов жизнедеятельности кур на сельскохозяйственные поля под видом удобрений. Общественники начали сбор подписей против действий птицефабрики, собрав за первый день 400 подписей от жителей Верхней Пышмы.

Надзорные ведомства Свердловской области получат обращение от жителей с требованием проверить деятельность лиц, которые используют сельскохозяйственные поля в качестве полигонов для захоронения куриного помета.

Ранее птицефабрика «Среднеуральская» уже была оштрафована за распространение инфекции по городу, вызванной нарушениями требований обеззараживания отходов, пишет «Новый день».

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