Жительница Кировграда с туберкулёзом была принудительно госпитализирована

Согласно материалам, у женщины была диагностирована заразная форма недуга – инфильтративный туберкулёз. Она могла заразить окружающих, однако лечением женщина не занималась, лекарства не принимала.





Прокуратура направила соответствующий иск в городской суд Кировграда с требованием о немедленной госпитализации больной на противотуберкулезное лечение. Судья постановил осуществить лечение жительницы Кировграда в принудительном порядке, передает издание «ФедералПресс».