Жительница Кировграда с туберкулёзом была принудительно госпитализирована
16 марта, 10:10Здоровье и экология
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В Кировограде местная жительница с открытой формой туберкулёза была принудительно госпитализирована в диспансер. Такого решения добилась городская прокуратура.
Согласно материалам, у женщины была диагностирована заразная форма недуга – инфильтративный туберкулёз. Она могла заразить окружающих, однако лечением женщина не занималась, лекарства не принимала.
Прокуратура направила соответствующий иск в городской суд Кировграда с требованием о немедленной госпитализации больной на противотуберкулезное лечение. Судья постановил осуществить лечение жительницы Кировграда в принудительном порядке, передает издание «ФедералПресс».
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