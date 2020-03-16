Тагильские техникумы и колледжи из-за коронавируса переходят на домашнее обучение
Среднепрофессиональные образовательные учреждения Нижнего Тагила переходят на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса.
Все среднепрофессиональные образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение в связи с распоряжением учредителя. Это связано с выполнением санитарно-эпидемиологических требований для того, чтобы не допустить завоз и распространение коронавируса, рассказали TagilCity.ru в Торгово-кулинарном колледже.
Студенты Торгово-экономического колледжа и Нижнетагильского железнодорожного колледжа также с 17 марта переходят на дистанционное обучение. Как сообщили редакции в Горно-металлургическом колледже им. Черепановых, занятия на дому у учеников будут проходить только в течение двух дней.
У нас дистанционного обучения будет два дня — сегодня и завтра. В колледже идёт обработка кабинетов от ОРВИ и гриппа, сообщили в Горно-металлургическом колледже.
Отметим, что школы пока продолжают работать в штатном режиме. В данное время приостановлены все массовые мероприятия.
Мы ждём сегодня в течение дня предписание Ростехнадзора. Сейчас ведётся мониторинг состояния детей. В субботу была проведена дезинфекция школы, а всем родителям рекомендовано обеспечить каждого ребёнка влажными салфетками. В первую очередь, надо проследить за соблюдением правил личной гигиены,пояснили в Политехнической гимназии.