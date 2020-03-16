У жителя Екатеринбурга подтвердили коронавирус

Виталий приехал из Италии 10 марта и находился в Москве. Он почувствовал недомогание спустя три дня. 13 марта у Виталия поднялась температура до 38,3 градусов. Затем появились признаки ОРВИ. Он сдал тест на коронавирус, он оказался положительным. Сейчас свердловчанин находится на карантине.