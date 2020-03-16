У жителя Екатеринбурга подтвердили коронавирус

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
У вернувшегося из Италии жителя Екатеринбурга подтвержден коронавирус. Сейчас мужчина находится в Москве, пишет 66.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Виталий приехал из Италии 10 марта и находился в Москве. Он почувствовал недомогание спустя три дня. 13 марта у Виталия поднялась температура до 38,3 градусов. Затем появились признаки ОРВИ. Он сдал тест на коронавирус, он оказался положительным. Сейчас свердловчанин находится на карантине.
Напомним, по последним данным число заболевших коронавирусом в России превысило 60 человек. В связи с этим отменены массовые мероприятия, а образовательным учреждениям рекомендовано перейти на дистанционное обучение.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей