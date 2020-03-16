В больницах Свердловской области появятся 16 новых аппаратов ИВЛ
В ближайшее время в Свердловской области министерством здравоохранения будет приобретено 16 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Данная покупка обусловлена дополнительными мерами в связи с распространением эпидемии коронавируса, сообщает «Коммерсантъ».
Минздрав также отмечает, что в настоящее время в наличии имеется более 1,5 тысяч аппаратов ИВЛ, 2,2 тысячи пульсоксиметров и два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области отмечает, что в целом обстановка относительно коронавируса достаточно спокойная. В регионе также не зафиксировано случаев данного заболевания.
Напомним, что проблема коронавируса началась с декабря 2019 года в Китае и с тех пор распространилась в 140 странах, в том числе и в России. На сегодняшний день зафиксировано 63 случая заражения.
С 17 марта школы и детские сады Екатеринбурга будут переведены на удаленную форму обучения. До конца апреля 2020 года в области введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более пяти тысяч человек.