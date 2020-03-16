В больницах Свердловской области появятся 16 новых аппаратов ИВЛ

Минздрав также отмечает, что в настоящее время в наличии имеется более 1,5 тысяч аппаратов ИВЛ, 2,2 тысячи пульсоксиметров и два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области отмечает, что в целом обстановка относительно коронавируса достаточно спокойная. В регионе также не зафиксировано случаев данного заболевания.

Напомним, что проблема коронавируса началась с декабря 2019 года в Китае и с тех пор распространилась в 140 странах, в том числе и в России. На сегодняшний день зафиксировано 63 случая заражения.