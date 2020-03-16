Въезд в Шенгенскую зону будет закрыт на 30 дней из-за коронавируса

По ее словам, при необходимости ограничения могут быть продлены и по истечении этого срока. Запрет не будет распространяться на граждан и жителей ЕС, а также членов их семей. Исключение будет сделано также для сотрудников сферы здравоохранения, исследователей, которые работают над сдерживанием распространения коронавируса, дипломатов.

Фон дер Ляйен также призвала европейских лидеров ограничить визиты в другие страны насколько это возможно.

В общей сложности ограничения коснутся 30 государств. Ирландия и Великобритания подобные меры пока принимать не планируют.

Кроме того, «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в госструктурах сообщает, что российские власти также рассматривают возможность закрытия границ. По словам источника, ограничения не будут касаться российских граждан и тех, кто имеет вид на жительство в России. Мера коснется иностранцев. О решении, возможно, будет объявлено 18 марта. Когда оно вступит в силу не сообщается.