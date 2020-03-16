В Свердловскую область привезут еще 600 тонн урановых «хвостов»
Сегодня, 11:08Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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16 марта в Ленинградскую область прибудут контейнеры с немецкого предприятия Urenco. В них находятся урановые «хвосты», которые отправятся в Свердловскую область, пишет 66.ру со ссылкой на данные Greenpeace.
В 2020 году это первая транспортировка урановых «хвостов» в Свердловскую область. Радиоактивные отходы отправятся на переработку в Новоуральск на предприятие «Росатома». Ранее представители предприятия объясняли, что урановые «хвосты» используются в качестве сырья и являются безопасными.
Сейчас на Урал привезут 600 тонн урановых «хвостов», в прошлом году на Урал привезли более шести тысяч тонн ядерных отходов из Европы.
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