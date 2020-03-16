В Свердловскую область привезут еще 600 тонн урановых «хвостов»

В 2020 году это первая транспортировка урановых «хвостов» в Свердловскую область. Радиоактивные отходы отправятся на переработку в Новоуральск на предприятие «Росатома». Ранее представители предприятия объясняли, что урановые «хвосты» используются в качестве сырья и являются безопасными.