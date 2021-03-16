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19 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Нижнем Тагиле за сутки

19 случаев коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Всего за время пандемии зафиксировано 4 945 заболевших тагильчан.

В Свердловской области за сутки выявлено 160 случаев COVID-19, общее число инфицированных составило 80 313 жителей региона. В тяжелом состоянии находятся 298 пациентов, 113 из них — на аппаратах искусственной вентиляции легких. С 15 по 16 марта из больниц выписано 173 человека, всего выздоровел от коронавируса 73 471 свердловчанин. За сутки зарегистрировано 12 летальных случаев, с начала эпидемии умерло 2 553 пациента.

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