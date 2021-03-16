Екатеринбуржцев предупредили о гололеде из-за перепадов температур

Екатеринбуржцев предупредили о гололеде из-за перепадов температур

Сегодня, 14:52Здоровье и экологияФото: pixabay.com
О гололеде на дорогах из-за перепадов температур предупредили жителей Екатеринбурга в городском отделе пропаганды ГИБДД.

Ожидается, что 17 и 18 марта в Екатеринбурге температура воздуха прогреется от 0 до +3 градусов. Ночью температура будет ниже -5…-7 градусов.

В ГИБДД отмечают, что на дорогах возможно появление наледи. Пешеходы и водители должны учитывать погодные условия и быть внимательными на дорогах.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость, исключить рискованные обгоны и резких маневров.

Пешеходам требуется соблюдать правила безопасного поведения на дороге и помнить, что на скольком полотне тормозной путь транспорта увеличивается.

Сюжеты:
ЭкологияЕкатеринбург
погодагололедЕкатеринбург
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