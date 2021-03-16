«Гемотест» приглашает тагильчан узнать о своем риске тяжелого течения COVID-19

«Гемотест» приглашает тагильчан узнать о своем риске тяжелого течения COVID-19

Сегодня, 09:00Здоровье и экологияФото: Лаборатория «Гемотест»
Лаборатория «Гемотест» разработала специальный комплекс анализов для тагильчан, еще не переболевших коронавирусной инфекцией – «Риск тяжелого течения COVID-19». В него входят два исследования.

Минздрав РФ и Всемирная организация здравоохранения выделили два условия, при которых коронавирусная инфекция может протекать тяжелее: повышенная свертываемость крови и сахарный диабет. По этой причине «Гемотест» включил в свой комплекс исследования для выявления преддиабета и нарушений системы свертываемости крови.

Гликированный гемоглобин – показатель, который подскажет, насколько часто уровень глюкозы в крови значительно превышал нормальные значения в течение трех месяцев до исследования. С помощью этих данных можно предупредить развитие сахарного диабета и заметить нарушение углеводного обмена.

Второй элемент комплекса – величина под названием МНО, или международное нормализованное отношение. По этому параметру можно судить об общем состоянии свертывающей системы, риске развития тромбозов или кровотечений.

Стоимость анализа – 680 рублей без учета взятия биоматериала. Уточнить информацию о комплексе и узнать о правилах подготовки к исследованию можно на официальном сайте «Гемотеста» – получить результаты можно там же, в личном кабинете, либо на электронную почту. Если при заказе указать свой номер телефона, то на него придет бесплатное SMS-уведомление.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Свердловской области:

Екатеринбург

  • Вильгельма де Геннина, д. 47
  • Гагарина, д. 33
  • Победы, д. 45
  • Родонитовая, д. 4 А
  • Хохрякова д. 75

Нижний Тагил

  • проспект Вагоностроителей, 13
  • улица Газетная, 72
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