«Гемотест» приглашает тагильчан узнать о своем риске тяжелого течения COVID-19

Лаборатория «Гемотест» разработала специальный комплекс анализов для тагильчан, еще не переболевших коронавирусной инфекцией – «Риск тяжелого течения COVID-19». В него входят два исследования.

Минздрав РФ и Всемирная организация здравоохранения выделили два условия, при которых коронавирусная инфекция может протекать тяжелее: повышенная свертываемость крови и сахарный диабет. По этой причине «Гемотест» включил в свой комплекс исследования для выявления преддиабета и нарушений системы свертываемости крови. Гликированный гемоглобин – показатель, который подскажет, насколько часто уровень глюкозы в крови значительно превышал нормальные значения в течение трех месяцев до исследования. С помощью этих данных можно предупредить развитие сахарного диабета и заметить нарушение углеводного обмена. Второй элемент комплекса – величина под названием МНО, или международное нормализованное отношение. По этому параметру можно судить об общем состоянии свертывающей системы, риске развития тромбозов или кровотечений. Стоимость анализа – 680 рублей без учета взятия биоматериала. Уточнить информацию о комплексе и узнать о правилах подготовки к исследованию можно на официальном сайте «Гемотеста» – получить результаты можно там же, в личном кабинете, либо на электронную почту. Если при заказе указать свой номер телефона, то на него придет бесплатное SMS-уведомление. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Свердловской области: Екатеринбург Вильгельма де Геннина, д. 47

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