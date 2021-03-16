Медицинские классы появятся в школах Нижнего Тагила

Мэр рассказал о нововведении во время посещения детской поликлиники на улице Балакинская, 16 на Тагилстрое. На начальном этапе медицинские классы появятся в одной школе в каждом районе города со следующего года.
В настоящий момент юристы дорабатывают соглашение и на следующей неделе оно будет составлено, рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Замглавы города по соцполитике Валерий Суров отметил, что в Ленинском районе первым такой класс появится в школе № 64 на проспекте Мира, 9. В других района еще не определены конкретные учебные заведения. Планируется, что в результате по одной-две школы в каждом районе Нижнего Тагила будет иметь данные профильные направления.
Тагильский мэр отметил, что задача организуется «на будущее». Необходимо время, чтобы дети сначала выучились. Однако глава города подчеркнул, что работу необходимо начинать уже сейчас.
Пусть это будет через 10 лет, когда ребенок выучится. Тем не менее, через этот срок мы уже будем иметь какую-то базу. К тому времени условия работы уже могут стать привлекательнее. Возможно, начнется участие в федеральных проектах, подчеркнул Владислав Пинаев.
По словам главы города, по результатам бесед со студентами и специалистами-медиками, первостепенное значение имеет не обеспечение жильем, а условия работы и заработная плата. Хороший специалист не поедет искать место в другом городе, если ему предоставят хорошее рабочее место, без обшарпанных стен и с хорошим оборудованием.
Напомним, 3 марта сообщалось о возвращении целевой подготовки для старшеклассников в Нижнем Тагиле. Предложение поддержал Владислав Пинаев. Он подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество и практика целевого набора — хорошая возможность вернуться к ранее существовавшей практике подготовки школьников.