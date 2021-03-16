Роспотребнадзор отказался принимать во внимание замеры воздуха от TagilCity.ru

Житель Нижнего Тагила обратился в природоохранную прокуратуру города после публикации TagilCity.ru о замерах воздуха на наличие загрязнений, в ходе которых пиковое значение сероводорода достигало 0,18 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3.

Прокуратура в свою очередь перенаправила запрос в территориальный отдел Роспотребнадзора. В официальном ответе главного государственного санитарного врача Нижнего Тагила Юрия Бармина сказано, что данные, приведенные в материале редакции, не могут быть применены для оценки состояния воздуха. Исходя из того, что забор воздуха проводился непосредственно на территории железнодорожной станции, данные исследования не могут быть применены для оценки соответствия гигиеническим нормативам для селитебной территории населенного пункта, сообщили тагильчанину в Роспотребнадзоре. Стоит отметить, что TagilCity.ru фиксировало превышение норм загрязнения воздуха не только на территории вокзала, но и на площади перед ним, где ежедневно бывают сотни людей. Тагильчанин, которой отправлял запрос в надзорное ведомство сообщил редакции, что это уже не его первое обращение: Мы пишем в природоохранную прокуратуру по каждому вашему замеру с превышениями. Также в ответе ведомство предоставило собственные данные о проводимых исследованиях загрязнения воздуха. По данным Роспотребнадзора, за 2020 год в рамках проведения производственного лабораторного контроля в 13 точках на границе санитарно-защитной зоны ЕВРАЗ НТМК превышения по сероводороду не фиксировалось. А единственное превышение было зафиксировано в двух километрах от границы предприятия. В ближайшей контрольной точке к железнодорожному вокзалу (улица Октябрьской Революции, 54) превышения сероводорода фиксировались 3 июня 2020 года. Превышение ПДК составило 1,2 раза, сказано в ответе ведомства. Напомним, что на сегодняшний день санитарно-защитная зона ЕВРАЗ НТМК не установлена. Люди, деньги, воздух. Почему тагильские предприятия не устанавливают санитарные зоны

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