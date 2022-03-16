Как тагильские поликлиники пережили вспышку омикрона в начале 2022 года

В начале 2022 года в Свердловскую область пришел омикрон. Число больных коронавирусом побило все предыдущие рекорды, а регион вышел на первое место по числу заболевших. В Нижнем Тагиле пациенты часами стояли в длинных очередях, чтобы попасть на прием. А как поликлиники пережили это время — в материале TagilCity.ru.

В январе этого года четыре тагильские больницы приняли порядка 18 тысяч тагильчан с симптомами ОРВИ и коронавируса. Лидером по числу пациентов стала поликлиника Городской больницы № 1. В январе и в начале февраля этого года врачи медучреждения оказали медпомощь 15 тысячам больным ОРВИ и коронавирусом. Этот показатель в два раза больше в сравнении с предыдущим периодом прошлого года. На втором месте по числу зарегистрированных больных — Городская поликлиника № 3. К врачам обратились 1752 тагильчанина — на тысячу пациентов больше, чем в прошлом году. В поликлинику Демидовской городской больницы в начале года обратились 1542 пациента, у половины из них был выявлен коронавирус, у 120 — пневмония. Поликлиника № 2 на Тагилстрое зарегистрировала в январе этого года 929 больных коронавирусом и ОРВИ — на 230 пациентов больше, чем в этом же месяце прошлого года. В Городской поликлинике № 3 редакции TagilCity.ru рассказали, что с 28 января этого года к пациентам на дом стала выезжать бригада неотложной помощи. Врачи и волонтеры работали до позднего вечера, чтобы оказаться помощь всем пациентам. В среднем в день в начале февраля медики облуживали до 200 вызовов на дом и такое же число пациентов в поликлинике. Дополнительно к пяти единицам своего транспорта привлекался волонтерский и предоставленный по благотворительности транспорт от двух до трех единиц ежедневно. Обустроены дополнительно для приема пациентов с симптомами ОРВИ четыре кабинета. Выходные дни 12 и 13 февраля 2022 года для всех медработников Городской поликлиники №3 были рабочими, рассказал редакции TagilCity.ru главврач медучреждения Лариса Запольская. Также с 8 утра до 00 часов трудились бригады неотложной помощи в Городской больнице № 1, Городской больнице № 4. При этом плановый прием пациентов не прекращался. Кабинеты вакцинации, узких специалистов, выписки льготных лекарственных препаратов и все отделения работали в стандартном режиме. Городская поликлиника №4 не предоставила ответ на официальный запрос редакции TagilCity.ru от 17 февраля. Пресс-секретарь медучреждения Екатерина Абдуллаева рассказала, что подготовила ответ, но к 16 марта так и не смогла заверить его у главного врача поликлиники Жанны Климовой.

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