О правильной утилизации нестандартного мусора рассказали на примере Краснотурьинска

В компании пояснили, что твердыми коммунальными отходами являются вещи, которые уже вышли из обихода. Поэтому на контейнерных площадках могут встречаться необычные вещи, например, венский стул, репродукции картин, а также многое другое. Эти предметы, уточняют в компании, являются крупногабаритным мусором и должны утилизироваться в специальное отделение или бункер. Если таковых нет, то сбоку от контейнеров.