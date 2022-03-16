О правильной утилизации нестандартного мусора рассказали на примере Краснотурьинска

О правильной утилизации нестандартного мусора рассказали на примере Краснотурьинска
О правильной утилизации нестандартного мусора рассказали на примере Краснотурьинска
Сегодня, 20:57Здоровье и экологияФото: пресс-служба компании "Рифей"
На примере Краснотурьинска об утилизации нестандартного мусора рассказали в пресс-службе компании «Рифей».

Там на одной из контейнерных площадок в отсеке для крупногабаритных отходов неизвестный оставил панно. На нем изображен герб города.

В компании пояснили, что твердыми коммунальными отходами являются вещи, которые уже вышли из обихода. Поэтому на контейнерных площадках могут встречаться необычные вещи, например, венский стул, репродукции картин, а также многое другое. Эти предметы, уточняют в компании, являются крупногабаритным мусором и должны утилизироваться в специальное отделение или бункер. Если таковых нет, то сбоку от контейнеров.

Для габаритного мусора совершается отдельный рейс спецтехники. Обычно не реже раза в неделю. При необходимости дополнительного вывоза управляющие компании могут направить обращение.

Таким образом, с точки зрения норм и правил сбора ТКО панно размещено верно.

Этот пример показывает, что подавляющее большинство жителей северного кластера Свердловской области хорошо осведомлены о правилах обращения с отходами, пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

КраснотурьинскмусорутилизацияРифей
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