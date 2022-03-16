О правильной утилизации нестандартного мусора рассказали на примере Краснотурьинска

Там на одной из контейнерных площадок в отсеке для крупногабаритных отходов неизвестный оставил панно. На нем изображен герб города.
В компании пояснили, что твердыми коммунальными отходами являются вещи, которые уже вышли из обихода. Поэтому на контейнерных площадках могут встречаться необычные вещи, например, венский стул, репродукции картин, а также многое другое. Эти предметы, уточняют в компании, являются крупногабаритным мусором и должны утилизироваться в специальное отделение или бункер. Если таковых нет, то сбоку от контейнеров.
Для габаритного мусора совершается отдельный рейс спецтехники. Обычно не реже раза в неделю. При необходимости дополнительного вывоза управляющие компании могут направить обращение.
Таким образом, с точки зрения норм и правил сбора ТКО панно размещено верно.
Этот пример показывает, что подавляющее большинство жителей северного кластера Свердловской области хорошо осведомлены о правилах обращения с отходами, пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.