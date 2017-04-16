Студенты Нижнетагильского медицинского колледжа сняли социальные видеоролики о проблемах экологии (ВИДЕО)
16 апреля 2017, 10:40Здоровье и экология
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Студенты медицинского колледжа Нижнего Тагила пришли в Центральную городскую библиотеку на мастер-класс, который в рамках года экологии посвящен акции «Чистый город руками тагильчан».
Сюжеты: Нижний Тагил
Студентам рассказали, как снимать видеоролики, потом ребята, разделившись на две группы, отправились на съемки социальных роликов, посвященных проблемам экологии.
После съемок ребята прошли мастер-класс по видеомонтажу и презентовали свои готовые работы, сообщается на сайте библиотеки.
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