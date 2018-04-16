Единый день диспансеризации пройдет в Нижнем Тагиле 21 апреля

21 апреля, в субботу, с 8 до 14 часов жителей города будут принимать городская поликлиника №4 на Новострое, 24 и поликлиника городской больницы №4 на Металлургов, 26.



Поликлиники будут проводить профилактические осмотры взрослого населения в рамках Единого дня диспансеризации.



Порядок обследований зависит от пола и возраста, подбирается индивидуально. Все обследования будут проводиться бесплатно.



Пройти диспансеризацию могут горожане, живущие во всех районах города. Важно при себе иметь паспорт и полис, пишет «Тагильский рабочий».