+1
Свердловская область
Нижний Тагил
+1
ночь: -3
утро: -3
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.28 + 5.02
EUR 76.84 + 6.28
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Единый день диспансеризации пройдет в Нижнем Тагиле 21 апреля

16 апреля 2018, 21:40Добавить новость
больница,город,здоровье,медицина,Нижний Тагил,поликлиника,диспансеризация
21 апреля в двух городских поликлиниках Нижнего Тагила пройдет Единый день диспансеризации.

21 апреля, в субботу, с 8 до 14 часов жителей города будут принимать городская поликлиника №4 на Новострое, 24 и поликлиника городской больницы №4 на Металлургов, 26.

Поликлиники будут проводить профилактические осмотры взрослого населения в рамках Единого дня диспансеризации.

Порядок обследований зависит от пола и возраста, подбирается индивидуально. Все обследования будут проводиться бесплатно.

Пройти диспансеризацию могут горожане, живущие во всех районах города. Важно при себе иметь паспорт и полис, пишет «Тагильский рабочий».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Европейская неделя иммунизации пройдёт в Нижнем Тагиле
13 апреля, 08:30
1 0
Бережливые технологии заработают в поликлиниках Нижнего Тагила в 2019 году
22 марта, 23:30
1 0
Женская консультация на Вагонке переедет в тагильскую поликлинику №1 осенью (ВИДЕО)
22 марта, 09:00
6 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 48
Сейчас на сайте 3830 гостей и 168 пользователей
Подписаться на новости