Единый день диспансеризации пройдет в Нижнем Тагиле 21 апреля
16 апреля, 21:40Здоровье и экология
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21 апреля в двух городских поликлиниках Нижнего Тагила пройдет Единый день диспансеризации.
Сюжеты: Нижний Тагил
21 апреля, в субботу, с 8 до 14 часов жителей города будут принимать городская поликлиника №4 на Новострое, 24 и поликлиника городской больницы №4 на Металлургов, 26.
Поликлиники будут проводить профилактические осмотры взрослого населения в рамках Единого дня диспансеризации.
Порядок обследований зависит от пола и возраста, подбирается индивидуально. Все обследования будут проводиться бесплатно.
Пройти диспансеризацию могут горожане, живущие во всех районах города. Важно при себе иметь паспорт и полис, пишет «Тагильский рабочий».
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