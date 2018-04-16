Субботник в парке Рудника им. 3-го Интернационала состоится 22 апреля (ВИДЕО)

22 апреля в 10:00 в парке Рудника им. 3-го Интернационала пройдёт субботник, к участию на котором приглашаются все неравнодушные жители Нижнего Тагила.

По информации организаторов, с собой нужно иметь только хорошее настроение, инвентарем будет обеспечен каждый, кто придёт на уборку парка.

Субботники в других районах Нижнего Тагила начнутся с 20 апреля. Вопросы о том, где и в каком объёме пройдут мероприятия по очистке города от мусора, уже прошли стадию обсуждения в администрации города.