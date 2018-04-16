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Новости Нижнего Тагила

Субботник в парке Рудника им. 3-го Интернационала состоится 22 апреля (ВИДЕО)

16 апреля 2018, 07:05Добавить новость
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Жители Нижнего Тагила приглашаются на субботник в парк Рудника им. 3-го Интернационала. С собой нужно иметь лишь хорошее настроение и желание сделать родной город чище.

22 апреля в 10:00 в парке Рудника им. 3-го Интернационала пройдёт субботник, к участию на котором приглашаются все неравнодушные жители Нижнего Тагила.

По информации организаторов, с собой нужно иметь только хорошее настроение, инвентарем будет обеспечен каждый, кто придёт на уборку парка.

Субботники в других районах Нижнего Тагила начнутся с 20 апреля. Вопросы о том, где и в каком объёме пройдут мероприятия по очистке города от мусора уже прошли стадию обсуждения в администрации города.


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