Горздрав Екатеринбурга: каждый пятый горожанин умирает от рака

Причиной высокой смертности является то, что заболевания выявляются на запущенных стадиях. Например, таким образом обнаружены 87% случаев заболевания раком лёгких. Это происходит из-за низкого охвата диспансеризацией и отсутствия взаимодействия с Минздравом Свердловской области по вопросам лечения рака на ранних стадиях, считают представители Горздрава.