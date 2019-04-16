Горздрав Екатеринбурга: каждый пятый горожанин умирает от рака
Сегодня, 22:30Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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Городское управление здравоохранения свердловской столицы опубликовало справку о борьбе с онкологией. Второй по частоте причиной смерти екатеринбуржцев является рак, сообщает Znak.
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Среди онкологических заболеваний первое место занимает рак лёгкого, на втором находится рак молочной железы, тройку замыкает рак желудка. Помимо вышеуказанных видов распространены рак предстательной железы, женской половой сферы и меланома.
Причиной высокой смертности является то, что заболевания выявляются на запущенных стадиях. Например, таким образом обнаружены 87% случаев заболевания раком лёгких. Это происходит из-за низкого охвата диспансеризацией и отсутствия взаимодействия с Минздравом Свердловской области по вопросам лечения рака на ранних стадиях, считают представители Горздрава.
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