Клещи покусали почти двести жителей Свердловской области к середине апреля

За указанный период к медикам обратились порядка 200 граждан, четверть из которых – несовершеннолетние. Половина от общего количества зафиксирована в Екатеринбурге.

В областном Роспотребнадзоре заверили, что пока диагнозы «клещевой вирусный энцефалит» и «клещевой иксодовый боррелиоз» не кому не подтвердили.

В ведомстве в очередной раз напомнили свердловчанам о необходимости вакцинации. Эта мера является самой действенной против серьёзных вирусных заболеваний, которые переносят заражённые клещи.