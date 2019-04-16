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Клещи покусали почти двести жителей Свердловской области к середине апреля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Клещи покусали почти двести жителей Свердловской области к середине апреля

Сегодня, 09:17Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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