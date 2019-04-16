Клещи покусали почти двести жителей Свердловской области к середине апреля
Сегодня, 09:17Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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К середине апреля 2019 года в Свердловской области почти 200 граждан были укушены клещами. При этом наибольшее количество пострадавших – в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Первоуральске и Сысерти, передает областной Роспотребнадзор.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
За указанный период к медикам обратились порядка 200 граждан, четверть из которых – несовершеннолетние. Половина от общего количества зафиксирована в Екатеринбурге.
В областном Роспотребнадзоре заверили, что пока диагнозы «клещевой вирусный энцефалит» и «клещевой иксодовый боррелиоз» не кому не подтвердили.
В ведомстве в очередной раз напомнили свердловчанам о необходимости вакцинации. Эта мера является самой действенной против серьёзных вирусных заболеваний, которые переносят заражённые клещи.
Прививку лучше делать перед сезоном выездов на природу. По состоянию на середину апреля в Свердловской области проведено 24 077 повторных вакцинаций и 99 314 ревакцинаций.
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