Теплую и дождливую погоду обещают синоптики тагильчанам в конце недели
Сегодня, 09:28Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В конце недели, согласно данным Гисметео, в Нижнем Тагиле установится теплая и дождливая погода.
Сюжеты: Нижний Тагил
В четверг днем ожидается до +9 градусов, небольшой дождь, ветер — до 15 метров в секунду.
В пятницу, 17 апреля, синоптики обещают горожанам до +7 градусов днем и до +2 градусов в ночное время. Пасмурно, дождь. Ветер — до 12 метров в секунду.
В субботу в Нижнем Тагиле днем воздух прогреется до +9 градусов, ночью столбик термометра опустится до отметки +2 градуса. Дождь. Ветер — до 14 метров в секунду.
В воскресенье, 19 апреля, днем обещают до +11 градусов, ночью 0 градусов. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер — до 12 метров в секунду.
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