Теплую и дождливую погоду обещают синоптики тагильчанам в конце недели

В четверг днем ожидается до +9 градусов, небольшой дождь, ветер — до 15 метров в секунду.

В пятницу, 17 апреля, синоптики обещают горожанам до +7 градусов днем и до +2 градусов в ночное время. Пасмурно, дождь. Ветер — до 12 метров в секунду.

В субботу в Нижнем Тагиле днем воздух прогреется до +9 градусов, ночью столбик термометра опустится до отметки +2 градуса. Дождь. Ветер — до 14 метров в секунду.