В Нижнем Тагиле бригады скорой помощи получили 50 тысяч медицинских масок

Маски были доставлены на станцию скорой помощи сегодня, 16 апреля. По словам главврача медучреждения Сергея Безбородова, на сегодняшний день в городе работают 28 бригад, из них пять специализируются на больных с подозрением на грипп, ОРВИ и коронавирус.