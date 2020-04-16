В Нижнем Тагиле бригады скорой помощи получили 50 тысяч медицинских масок
В Нижнем Тагиле станция скорой помощи получила 50 тысяч медицинских масок для работников и водителей, сообщает пресс-служба мэрии.
Средства на приобретение масок в размере 1,8 миллиона рублей выделил Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей по просьбе главы города Владислава Пинаева.
Маски были доставлены на станцию скорой помощи сегодня, 16 апреля. По словам главврача медучреждения Сергея Безбородова, на сегодняшний день в городе работают 28 бригад, из них пять специализируются на больных с подозрением на грипп, ОРВИ и коронавирус.
Предприятия и объединения Нижнего Тагила также помогают медикам скорой. Например, Союз ветеранов десантных войск собрал деньги на приобретение инфракрасного термометра, работники Уралхимпласта привезли 90 флаконов дезинфицирующего средства. Тагильские предприниматели планируют организовать для медиков скорой бесплатную доставку горячего питания.