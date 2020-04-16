В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК для санобработки используют ранцевые распылители
Сегодня, 17:23Здоровье и экологияФото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК
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В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК для ежедневной санобработки производства и транспорта в период пандемии коронавируса приобретено специальное оборудование — ранцевые распылители и бактерицидные рециркуляторы, сообщает пресс-служба предприятия.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Рaнцевые рaспылители емкoстью 16 литров испoльзуют для дeзинфекции лeстничных мaршей на произвoдственных плoщадках, кoмнат для выдaчи нaряд-заданий, рабoчих мест, тaкже ими обрабaтывают территoрию возле цехов.
В автобусах бригады для санитарной обработки дезинфицируют при помощи распылителя поручи, двери и сидения.
Бактерицидные рециркуляторы устанавливаются в здравпунктах, административно-бытовых корпусах, столовых и помещениях для собраний. Устройства безопасны и могут работать в присутствии человека. Они обеззараживают воздух при помощи ультрафиолетового излучения.
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