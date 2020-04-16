В России за сутки подтвердили 3 448 новых случаев коронавируса
Сегодня, 13:12Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За минувшие сутки в России официально подтверждено 3 448 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Следовательно, в общей сложности заболели 27 939 россиян, при этом поправились 2 304 пациента, скончались — 232 человека (34 смерти за минувшие сутки). По подозрению на коронавирус под наблюдением медиков находятся 127 тысяч человек.
Напомним, в Свердловской области за сутки подтвердили шесть новых случаев заболевания. Общее число заболевших в регионе достигло 111 человек. Из них 44 человека вылечились.
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