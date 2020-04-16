Во всех российских регионах выявлены случаи заражения коронавирусом
Сегодня, 22:38Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Коронавирус охватил всю Россию. Сегодня первый случай заражения зафиксировали на Алтае, пишет ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
До 16 апреля Алтай оставался последним регионом, где не было инфицированных. Коронавирус выявили у женщины, к которой в гости приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе.
В России коронавирусом заразились 27 938 человек, выздоровели 2 304 человека, умерли 232.
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