124 случая коронавируса зарегистрировано за сутки в Свердловской области

124 случая коронавируса официально зарегистрировано в Свердловской области за прошедшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Свыше 250 заразившихся коронавирусом находятся в больницах Среднего Урала в тяжелом состоянии Новые случаи выявили у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Артинского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верх-Нейвинского, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижней Салды, Невьянска, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов. За весь период эпидемии в регионе зафиксировано 84 588 случаев COVID-19 В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Свердловской области находятся 259 пациентов. В России за сутки выявлено 8 995 случаев коронавируса в 84 регионах страны. За время эпидемии COVID-19 подтвержден у 4 684 148 жителей страны. Число вылечившихся от коронавируса жителей Свердловской области превысило 78 тысяч человек 135 свердловчан выписали из больниц области за прошедшие сутки. Общее число выздоровевших насчитывает 78 112 человек. Общее число вылечившихся от инфекции в России достигло 4 310 557 человек, из них 9 109 пациентов — за минувшие 24 часа. 15 свердловчан скончались от COVID-19 за прошедшие сутки За время эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 2 909 летальных исходов. В России за время пандемии зафиксировано 104 795 летальных случаев, из них 397 человек умерли за минувшие сутки.

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