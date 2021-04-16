124 случая коронавируса зарегистрировано за сутки в Свердловской области

Новые случаи выявили у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Артинского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верх-Нейвинского, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижней Салды, Невьянска, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.
В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Свердловской области находятся 259 пациентов.
В России за сутки выявлено 8 995 случаев коронавируса в 84 регионах страны. За время эпидемии COVID-19 подтвержден у 4 684 148 жителей страны.
135 свердловчан выписали из больниц области за прошедшие сутки. Общее число выздоровевших насчитывает 78 112 человек.
Общее число вылечившихся от инфекции в России достигло 4 310 557 человек, из них 9 109 пациентов — за минувшие 24 часа.
За время эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 2 909 летальных исходов.
В России за время пандемии зафиксировано 104 795 летальных случаев, из них 397 человек умерли за минувшие сутки.