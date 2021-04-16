19 новых случаев коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле

По данным оперштаба, в Свердловской области за последние сутки было зарегистрировано 124 случая коронавируса. Общее число заболевших достигло 84 588 человек. 259 свердловчан находятся в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 131 в реанимационных отделениях, а 83 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки из медучреждений выписано 135 пациентов, за все время пандемии выздоровело 78 112 свердловчан. За прошедшие 24 часа скончалось от инфекции 15 человек, всего умерло 2 909 жителей Среднего Урала.