19 новых случаев коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле

19 новых случаев коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:43Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Еще у 19 тагильчан за минувшие сутки подтвердился COVID-19, сообщает областной Роспотребнадзор.

По данным на 16 апреля в Нижнем Тагиле с начала пандемии в общей сложности зарегистрировано 5 373 случая заражения коронавирусной инфекцией.

В период с 15 по 16 апреля диагноз подтвердился у 19 тагильчан.

По данным оперштаба, в Свердловской области за последние сутки было зарегистрировано 124 случая коронавируса. Общее число заболевших достигло 84 588 человек. 259 свердловчан находятся в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 131 в реанимационных отделениях, а 83 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки из медучреждений выписано 135 пациентов, за все время пандемии выздоровело 78 112 свердловчан. За прошедшие 24 часа скончалось от инфекции 15 человек, всего умерло 2 909 жителей Среднего Урала.

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