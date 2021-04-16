Как сделать прививку от коронавируса в Нижнем Тагиле

Еще одно средство «Урал», разрабатывается на заводе «Медсинтез» в Новоуральске. Оно будет гипоаллергенным и с возможностью хранения при плюсовых температурах. Вакцина будет эффективной против штаммов коронавируса. Во время доклинических испытаний препарат был испытан на хомяках, мышах и других животных. Предположительно, он будет готов к четвертому кварталу 2021 года. Исследования проводятся по международным стандартам, чтобы «Урал» был конкурентоспособным не только в России, но и в других странах.