Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 16 апреля

16 апреля при замерах воздуха рядом с торговой площадью на улице Зари в Нижнем Тагиле газоанализатор не зафиксировал в воздухе наличие веществ-загрязнителей.

Температура воздуха во время замеров составляла +11 градусов и дул северо-восточный ветер со скоростью три метра в секунду. Показания газоанализатора по пяти веществам, диоксиду серы, диоксиду азота, формальдегиду, синильной кислоты, формальдегиду и сероводороду, остались нулевыми. Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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