Ночные заморозки ожидаются в Нижнем Тагиле в начале рабочей недели

Ночные заморозки ожидаются в Нижнем Тагиле в начале рабочей недели
Ночные заморозки ожидаются в Нижнем Тагиле в начале рабочей недели
Сегодня, 14:09Здоровье и экологияФото: 1MI
Похолодание до -3 градусов прогнозируют синоптики с 18 апреля в Нижнем Тагиле, по данным сайта Гисметео.

В понедельник, 18 апреля, ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов, днем потеплеет до +7 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до шести метров в секунду и ясная погода.

Во вторник, 19 апреля, дневные температуры поднимутся до +8 градусов, ночью будет -1 градус. Ветер сменится на северо-западный до пяти метров в секунду. Синоптики прогнозируют переменную облачность.

В среду, 20 апреля, ночью ожидается 0 градусов, днем потеплеет до +7 градусов. Осадков не предвидится, ветер западный с порывами до девяти метров в в секунду.

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Нижний Тагил
погодапохолоданиезаморозкиНижний Тагил
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