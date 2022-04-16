Ночные заморозки ожидаются в Нижнем Тагиле в начале рабочей недели

В понедельник, 18 апреля, ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов, днем потеплеет до +7 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до шести метров в секунду и ясная погода.
Во вторник, 19 апреля, дневные температуры поднимутся до +8 градусов, ночью будет -1 градус. Ветер сменится на северо-западный до пяти метров в секунду. Синоптики прогнозируют переменную облачность.
В среду, 20 апреля, ночью ожидается 0 градусов, днем потеплеет до +7 градусов. Осадков не предвидится, ветер западный с порывами до девяти метров в в секунду.