Роспотребнадзор не увидел опасности в свалке батареек за ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле

Роспотребнадзор не увидел опасности в свалке батареек за ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле
Роспотребнадзор не увидел опасности в свалке батареек за ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:49Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Об отсутствии угрозы жизни и здоровью тагильчан из-за свалки батареек за ТЦ «Лента» на Гальянке заявили в Роспотребнадзоре.

Эко-общественнику Дмитрию Есину пришло два ответа по поводу несанкционированной свалки батареек, найденной за ТЦ «Лента» на Гальянке в Нижнем Тагиле.

В ответе на жалобу Роспотребнадзор указал, что жизни и здоровью людей угрозы свалка не представляет. А в Росприроднадзоре пояснили, что это не в их компетенции и передали дело главе города Владиславу Пинаеву по подведомственности, сообщил Дмитрий Есин.

Напомним, Владислав Пинаев пообещал провести беседу с руководством ТЦ «Лента» по поводу выброшенных батареек, которые должны утилизироваться специальным способом. Свалку обнаружили прохожие в начале апреля. В ТЦ заявили, что неизвестные злоумышленники похитили контейнеры с батарейками и выбросили содержимое за забор.

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