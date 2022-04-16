Роспотребнадзор не увидел опасности в свалке батареек за ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле

В ответе на жалобу Роспотребнадзор указал, что жизни и здоровью людей угрозы свалка не представляет. А в Росприроднадзоре пояснили, что это не в их компетенции и передали дело главе города Владиславу Пинаеву по подведомственности, сообщил Дмитрий Есин.