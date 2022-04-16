Роспотребнадзор не увидел опасности в свалке батареек за ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле

Эко-общественнику Дмитрию Есину пришло два ответа по поводу несанкционированной свалки батареек, найденной за ТЦ «Лента» на Гальянке в Нижнем Тагиле.
В ответе на жалобу Роспотребнадзор указал, что жизни и здоровью людей угрозы свалка не представляет. А в Росприроднадзоре пояснили, что это не в их компетенции и передали дело главе города Владиславу Пинаеву по подведомственности, сообщил Дмитрий Есин.
Напомним, Владислав Пинаев пообещал провести беседу с руководством ТЦ «Лента» по поводу выброшенных батареек, которые должны утилизироваться специальным способом. Свалку обнаружили прохожие в начале апреля. В ТЦ заявили, что неизвестные злоумышленники похитили контейнеры с батарейками и выбросили содержимое за забор.