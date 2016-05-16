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В Нижнем Тагиле молодогвардейцы вместе с горожанами посадили три сотни деревьев и кустарников на набережной Выйского пруда (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле молодогвардейцы вместе с горожанами посадили три сотни деревьев и кустарников на набережной Выйского пруда (ФОТО)

16 мая 2016, 11:55Здоровье и экологияТимофей Данилов
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