В Нижнем Тагиле молодогвардейцы вместе с горожанами посадили три сотни деревьев и кустарников на набережной Выйского пруда (ФОТО)
15 мая тагильские активисты «Молодой гвардии» провели мероприятие по озеленению сквера на набережной Выйского пруда. Посадку саженцев приурочили к Международному дню семьи.
Молодогвардейцы признаются, что выбрали это место для озеленения неслучайно: сквер у Выйского пруда – самое доступное и близкое место отдыха для жителей микрорайона. Здесь часто можно встретить гуляющих мамочек с детьми, отдыхающие компании и спортсменов, бегающих по набережной. Однако сквер находится в запустении: неразвитая инфраструктура, ямы на тротуаре, а сама набережная выглядит пустынной.
Поэтому активисты и решили озеленить эту территорию: подготовили проект, согласовали в мэрии и получили поддержку Сергея Носова. Администрация обеспечила необходимым инвентарем и саженцами.
Так, с самого утра в воскресенье десятки горожан посадили в сквере молодые рябинки, березки, лиственницы, яблоньки и кустистые розы. Всего было посажено 350 деревьев и кустарников, которые вырастили тагильские агрономы.
Добавим, что свою лепту в озеленение Нижнего Тагила уже внесли городские волонтеры и предприниматели.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru