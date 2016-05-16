В Нижнем Тагиле молодогвардейцы вместе с горожанами посадили три сотни деревьев и кустарников на набережной Выйского пруда (ФОТО)

Молодогвардейцы признаются, что выбрали это место для озеленения неслучайно: сквер у Выйского пруда – самое доступное и близкое место отдыха для жителей микрорайона. Здесь часто можно встретить гуляющих мамочек с детьми, отдыхающие компании и спортсменов, бегающих по набережной. Однако сквер находится в запустении: неразвитая инфраструктура, ямы на тротуаре, а сама набережная выглядит пустынной.

Поэтому активисты и решили озеленить эту территорию: подготовили проект, согласовали в мэрии и получили поддержку Сергея Носова. Администрация обеспечила необходимым инвентарем и саженцами.

Так, с самого утра в воскресенье десятки горожан посадили в сквере молодые рябинки, березки, лиственницы, яблоньки и кустистые розы. Всего было посажено 350 деревьев и кустарников, которые вырастили тагильские агрономы.

Добавим, что свою лепту в озеленение Нижнего Тагила уже внесли городские волонтеры и предприниматели.