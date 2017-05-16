Агрокомплекс под Нижним Тагилом сливает в поля отходы жизнедеятельности 42 тысяч свиней
16 мая 2017, 08:30Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В минувшую пятницу, 12 мая, с инспекцией на агрокомплексе «Горноуральский» побывали представители природоохранной прокуратуры Нижнего Тагила, специалисты Роспотребнадзора и Сельхознадзора, передает Мой город.
Сюжеты: Нижний Тагил
Причиной визита стали нарушения экологического законодательства. Общественники утверждают, что на поля близ посёлков Горноуральский и Лая под Нижним Тагилом регулярно сливаются отходы жизнедеятельности 42 тысяч свиней.
Экскременты сливаются на поля напрямую, минуя полугодичное хранение в специальных накопителях. Предприятие вынуждено так поступать, поскольку имеющиеся ёмкости не предназначены для долгосрочного хранения.
Земля была взята на пробу. Лабораторно установят, имеются ли в загрязненной нечистотами почве гельминты или химия.
Ранее агрокомплекс Горноуральский уже привлекался за нарушение законодательства. Известно, что у руководства есть предписания об устранении обнаруженных недостатков.
© TagilCity.ru
Свердловская областьнарушениеРоссияпроверкапрокуратураздоровьеэкологиягорноуральскийприродоохранная прокуратураЛаяагрокомплекс
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей