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Агрокомплекс под Нижним Тагилом сливает в поля отходы жизнедеятельности 42 тысяч свиней
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Агрокомплекс под Нижним Тагилом сливает в поля отходы жизнедеятельности 42 тысяч свиней

16 мая 2017, 08:30Здоровье и экология
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