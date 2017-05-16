Более 847 миллионов рублей составляют долги больниц Свердловской области
16 мая 2017, 12:10Здоровье и экология
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Долги больниц Свердловской области по данным на 1 мая этого года составляют 847 млн. руб.
Как сообщает «Правда УрФО», 16 мая состоялось заседание профильного комитета по вопросам здравоохранения.
На заседании обсудили вопросы финансирования территориального фонда обязательного медицинского страхования. В прошлом году ТФОМС было выделено более 1,2 млрд руб. из областного бюджета. Практика показала, что данной суммы недостаточно.
В этом году планируется выделить ТФОМС 1,9 млрд руб.
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